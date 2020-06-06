İran'da anaokulları ve kurslar 13 Haziran'da açılacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs (Covid-19) ile mücadele toplantısında konuştu. Ruhani, hükümetin halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve korona virüs ile mücadele sürecinde zarar görenlere destek sunmak zorunda olduğunu belirterek, “Ülke genelinde bin 200 merkez korona virüs teşhisi için aktif çalışmakta. Aynı zamanda 17 bin 500 sağlık ocağı da halka sağlık hizmeti sunuyor” şeklinde konuştu. Salgının ne zaman tamamen yok olacağını öngöremediklerini belirten Ruhani, uzun bir süre daha Covid-19 salgının devam edeceğine işaret ederek, “Sağlık protokollerine ve talimatlara dikkatlice uymaya devam etmeliyiz” dedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani halktan sosyal mesafeye uymalarını isteyerek, “Uzun bir süre daha kalabalık ortamlardan uzak durulmalı ve toplu törenler yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

Korona virüs ile mücadele sürecinde güçlü bir ekonomiye de ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Ruhani, iş hayatının devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Toplumu doğrudan ilgilendiren iş ve kültürel merkezler açılmış durumda. Bununla birlikte camileri de ibadete açtık” dedi.

Ruhani, korona virüs ile mücadelede sarı eyaletler olarak kabul edilen yerleşim yerlerinde cuma namazlarının 21 Haziran'da kılınabileceğini söyleyerek, “Korona virüs ile mücadele komitesinde anaokulları ve eğitim kurslarının 13 Haziranda açılabileceklerini kararlaştırdık. Aynı zamanda tur şirketleri ve acenteler de 13 Haziran'da sadece ülke içerisinde çalışabilecekler” ifadelerini kullandı.

İran'da 2 hafta üst üste yeni vakaların ve ölümlerin görülmediği bölgeler Sağlık Bakanlığı tarafından beyaz bölge ilan edilirken, diğer bölgeler ise sarı ve kırmızı bölgeler olarak derecelendiriliyor.

Aynur Sena Çabuk

