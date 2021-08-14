İran'da artan vakalar 6 günlük kapanma getirdi

İran'da korona virüs salgınında artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. İran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 6 günlük kapanma kararı alındığını duyurdu. Şehirlerarası seyahat yasağının devam edeceğini belirten Reisi, yasaklar nedeniyle kesilen cezaların ödenmemesi halinde cezaların arttırılacağını belirtti. Reisi, “Tüm eyaletlerarası seyahat yasağı geçerliliğini koruyor. Yasağa uymayarak ceza alanların 1 ay içerisinde ödeme yapmamaları halinde cezaları 2 kat arttırılacak” diye konuştu.

Zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapanacak

Ülke genelinde salgın nedeniyle 6 günlük kapanmaya gidileceğini belirten Reisi, “16 Ağustos Salı gününden 21 Ağustos tarihine kadar öncelikli iş yerleri dışında tüm dükkan ve devlet dairelerinin kapalı olması kararlaştırıldı. Su ve elektrik daireleri ile acil servisler yasak kapsamı dışında” ifadelerini kullandı.

İran'da son 24 saatte 467 kişi korona virüsü yenik düşerken, toplam ölü sayısı 97 bin 208'e yükseldi. Son 24 saatte 29 bin 700 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı da 4 milyon 389 bin 85'e ulaştı.

Aynur Sena Çabuk