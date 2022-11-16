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İran'da Avustralya büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'da Avustralya büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İran'da Avustralya büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran, Avusturalya'nın Tahran Büyükelçisi Lyndall Sachs'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin İran'da yaşanan olaylara ilişkin iddialarına tepki göstererek, "Görünüşe göre Avustralya Başbakanı yanlış bilgilere dayanarak İran hakkında yanlış bir yaklaşım benimsemiştir. Bu tavır iki ülke arasındaki ilişkilere hiçbir katkı sağlamayacaktır. İran'daki gelişmelerle ilgili doğru bilgileri Avustralya hükümetine sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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