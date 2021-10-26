İran'da benzin istasyonlarında satışlar durdu, uzun kuyruklar oluştu

İran'da başkent Tahran dahil olmak üzere ülke genelinde akaryakıt dağıtım sistemine yönelik siber saldırı nedeniyle benzin satışları durdu. Benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, akaryakıt pompalarında oluşan arızalar giderilmeye çalışıldı. Benzin istasyonu kuyruğunda sırada bekleyen bir vatandaş, “Saat 10.00'dan beri benzin istasyonları geziyoruz. Her yerde çok uzun kuyruklar vardı. Benzinim bitmek üzere. En son buraya geldim ve 4 saattir bekliyorum” dedi.

Kuyrukta bekleyen bir diğer vatandaş ise “Benzin istasyonunun açılmasını bekliyoruz. Bir siber saldırı olduğu söyleniyor. Umarım bir an önce açılır ve işlerimizi hallederiz” ifadesini kullandı. Bir diğer İranlı ise “Yaklaşık yarım saattir bir benzin için burada bekliyoruz. İlerleyen saatlerde de burada bekleyeceğiz gibi görünüyor. Bakalım ne olacak” dedi.

Benzin dağıtım sistemine siber saldırı

İran Ulusal Güvenlik Konseyine yakın olarak bilinen bazı medya kaynakları benzin istasyonlarındaki akaryakıt dağıtım sistemine siber saldırı düzenlendiğini duyururken, Benzin İstasyonları Odası Başkanı Humayun Salihi siber saldırının araştırıldığını söyledi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ise benzin zammı yapılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, halktan endişeye kapılmamalarını ve sorunun kısa sürede çözüleceğini belirtti. Tahran Valisi Muhsin Mansuri bazı benzin istasyonlarında manuel olarak benzin satışlarının yapılabildiğini ve benzinin serbest fiyattan hesaplanacağını söyledi. Mansuri, sorunun daha ucuza benzin almak için kullanılan benzin kartı sisteminde meydana geldiğini belirterek, “Bazı istasyonlarda serbest fiyat üzerinden manuel olarak benzin satışı yapılabilmekte. Tüm istasyonlardaki benzin dağıtım sisteminde meydana gelen arızayı kısa zamanda çözeceğiz” dedi.

Tahran, İsfahan ve Kereç gibi şehirlerde ise bazı benzin istasyonlarında bulunan panolarda “Hamaney benzinimiz nerede?” yazıları görüldü.

Aynur Sena Çabuk

