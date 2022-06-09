İran'da binada patlama: 2 ölü, 7 yaralı

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Novsud şehrinde bulunan 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Maalesef şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı ve bu sayı artabilir” dedi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini belirten Sözcü Halidi, “Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay hakkında incelemeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk

