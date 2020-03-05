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İran'da bir milletvekili korona virüsü nedeniyle komada

İran'da bir milletvekili korona virüsü nedeniyle komada
İran'da bir milletvekili korona virüsü nedeniyle komada

İran’da korona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırılan Tahran milletvekili Fatıma Rehber’in komada olduğu belirtildi.

İslami Koalisyon Partisi'ne yakın isimlerin paylaştığı bilgiye göre, İran'da İslami Koalisyon Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran Milletvekili Fatıma Rehber'in korona virüsü nedeniyle durumunun ağırlaştığı ve komada olduğu belirtildi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdulrıza Mısri, daha önce 43 milletvekilinde de korona virüsünün tespit edildiğini açıklamıştı.

İran'da korona virüsü nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 3 bin 513 şeklinde açıklanırken ölü sayısının 107 olduğu duyuruldu.

Aynur Sena Çabuk
 

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