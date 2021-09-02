İran'da bir minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Palangan köyünde seyir halindeki bir minibüsün dağ yolundan aşağıya yuvarlanma sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kentinden Palangan köyüne hareket eden minibüsün sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada, 16 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan açıklamada, trafik kazasının yerel saatle 11.05'de meydana geldiği ve kaza yerine 6 ambulans ile birlikte 1 otobüs ambulans ve 1 adet kurtarma helikopterinin sevk edildiği ifade edildi.

Aynur Sena Çabuk

