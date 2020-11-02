İran'da Covid-19 kaynaklı ölümlerde rekor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 8 bin 289 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 440 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 628 bin 780'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 35 bin 738'e ulaştığını açıkladı.

Son verilerle salgın başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı olduğunu sözlerine ekleyen Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

Aynur Sena Çabuk

