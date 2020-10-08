İran'da Covid-19 vaka sayısı bir kez daha rekor kırdı

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında her geçen gün büyük bir artış yaşanıyor. Ülkede dün son 24 saatte 4 bin 19 olarak tespit edilen vaka sayısı, bugün 4 bin 392 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kaydedildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 4 bin 392 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 230 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 488 bin 236'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 27 bin 888'e ulaştığını açıkladı. Sözcü Lari , Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

Tahran'da kısıtlamaların uzatılması gündemde

Başkent Tahran'da geçtiğimiz hafta korona virüs kısıtlamaları tekrar başlatılmıştı. Yarın sona erecek olan bir haftalık kısıtlamaların yeniden uzatılması isteniyor. Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Tahran Sorumlusu Ali Rıza Zali, uygulanan bir haftalık kısıtlamanın yeterli olmadığını belirterek, “Korona virüs kısıtlamalarını bir hafta daha uzatmalıyız. Henüz alınan önlemler yeterli değil” dedi.

Aynur Sena Çabuk