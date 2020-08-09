İran'da Covid-19 vaka sayısında düşüş yaşanıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 20 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 163 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 326 bin 712'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 18 bin 427'ye ulaştığını açıkladı.

Mazenderan, Tahran, Kum, Doğu Azerbaycan, Yezd, Rezevi Horasan, Elburz, Simnan, Lorestan, Golestan, Kerman, İsfahan, Kirman ve Erdebil Eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, 4 bin 22 kişinin durumlarının kritik olduğunu söyledi.

Ülkede günlük bazda Covid-19 vaka sayısında düşüş görülürken, ölü sayısında ise dalgalanma yaşanıyor. Son 24 saatte 2 bin 20 kişinin korona virüs korona virüs testlerinin pozitif çıkmasıyla, uzun bir aranın ardından vaka sayısının tekrardan 2 bin sınırına kadar gerilediği görülüyor.

Aynur Sena Çabuk