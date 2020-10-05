İran'da Covid-19 vaka sayısında rekor artış

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 3 bin 902 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 235 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 475 bin 674'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 27 bin 192'ye ulaştığını açıkladı.

Sözcü Lari , Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran'da günlük tespit edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında büyük artış yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 902 vakanın tespit edilmesiyle salgın başlangıcından bu yana en yüksek rakam kayda geçti.

Aynur Sena Çabuk

