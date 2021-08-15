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İran'da Covid-19'dan 620 can kaybı

İran'da Covid-19'dan 620 can kaybı
İran'da Covid-19'dan 620 can kaybı

İran'da son 24 saatte 620 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 36 bin 736 yeni vaka tespit edildi. Ülkede salgın başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 36 bin 736 yeni vaka tespit edildiği, 620 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Son veriler, ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 425 bin 821'e yükseldiği ülkede, can kaybı sayısı ise 97 bin 828'e ulaştı. Virüs nedeniyle 4 bin 272 kişinin de hastanelerde tedavi altında olduğu aktarıldı.
Ülkede artan korona virüs vakaları nedeniyle 16-21 Ağustos tarihleri arasında öncelikli iş yerleri dışında tüm dükkan ve devlet dairelerinin kapalı olması kararlaştırılmıştı.
 

Aynur Sena Çabuk
 

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