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İran'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti

İran'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti
İran'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti

İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 93 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 60 bin 73’e yükseldi.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Covid-19 verilerini açıkladı. Covid-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini belirten Lari, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 73'e, vaka sayısının ise 1 milyon 631 bin 169'a yükseldiğini ifade etti.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 732'sinin durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 393 bin 125'e ulaştığını söyledi.

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