İran'da Covid-19'dan son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 282 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 57 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. C

ihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 148 bin 950'ye, ölenlerin sayısının ise 7 bin 734'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 116 bin 827 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 533 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Aynur Sena Çabuk

