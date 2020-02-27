İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'da cuma namazına korona virüsü engeli

İran'da cuma namazına korona virüsü engeli
İran'da cuma namazına korona virüsü engeli

İran'ın başkenti Tahran'da ve bazı eyaletlerde korona virüsü salgını nedeniyle bu hafta toplu cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

İran'da korona virüsü salgını nedeniyle Cuma İmamları Şurasının aldığı son karara göre, başkent Tahran ve bazı eyaletlerde bu hafta toplu halde Cuma namazı kılınmayacağı duyuruldu. Tahran Cuma Namazı Merkezi Başkanı Seyit Bakır Pişnemazi, "Cuma İmamları Şurasının aldığı son karara göre Tahran ve bazı eyaletlerde yarın kılınacak olan cuma namazları iptal edilmiştir" dedi. Pişnemazi, "Önümüzdeki haftalarda cuma namazlarının kılınıp kılınamayacağı merkez tarafından yapılan açıklamalarla bildirilecektir" ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk



 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.