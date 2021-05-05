İran'da Cumhurbaşkanlığı adayları için şartlar seçimler öncesi değiştirildi

İran'da seçimler öncesi Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanı adayları için gerekli şartlara yeni düzenleme getirdi. Cumhurbaşkanı adaylarının dini, siyasi ve ahlaki denetimini yapan Anayasayı Koruyucular Konseyi, adaylık başvurusu için yaş aralığının 40-75 arasında olacağını belirtti.

Adayların 4 yıl devlet kurumlarında çalışmış olması gerektiği belirtilen yeni düzenlemede, en az yüksek lisans mezunu ve İran vatandaşı olmak şart olarak sunuldu. Cumhurbaşkanı adayı olacak askerler içinde değişiklik yapılan yeni düzenlemede, aday olacak askerlerin en az Tümgeneral rütbesine sahip olması gerektiği belirtildi.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanıyor.

Aynur Sena Çabuk

