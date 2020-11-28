İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu

İran'da dün nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin suikasta kurban gitmesinin yankıları sürüyor.

Başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan öfkeli bir grup, Mahabadi'ye yönelik gerçekleşen suikastı protesto etti.

"ABD ve İsrail'e ölüm" sloganları atılan gösteride, “Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasının ek protokol uygulaması durdurulmalı" yazılı pankart açıldı. Protestoda ABD, İsrail bayrakları ateşe verilirken, İran hükümetinin Fahrizade suikastını engelleyememesi ve daha önceki saldırılara istenilen karşılığı vermemesi de eleştirildi. Göstericilerin yaptığı konuşmada, "Ruhani hükümetinin gereken tepkiyi göstermemesinden dolayı öğrenciler ve halk olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Artık slogan atmak yeter" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, dün Tahran'a bağlı Abserd şehrinde yerel saatle 14.30'da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mahabadi suikastının İsrail rejimi tarafından gerçekleştirildiğini savunarak uygun bir zamanda İran'ın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

Aynur Sena Çabuk

