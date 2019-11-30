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İran'da düzenlenecek uluslararası kitap fuarının özel konuğu Türkiye olacak

İran'da düzenlenecek uluslararası kitap fuarının özel konuğu Türkiye olacak
İran'da düzenlenecek uluslararası kitap fuarının özel konuğu Türkiye olacak

İran’ın başkenti Tahran’da 33.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Tahran Kitap Fuarının bu yılki özel konuğu Türkiye seçildi.

Başkent Tahran'da her yıl Nisan ayının sonlarında düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı için çeşitli ülkeler arasından özel konuklar seçiliyor.

Bu yıl düzenlenecek 33. Kitap Fuarı'nın özel konuğu ise Türkiye seçildi. Farklı ülkelerden katılımın gerçekleştiği Uluslararası Tahran Kitap Fuarının daha önceki özel konukları Umman, Afganistan, İtalya, Rusya ve Çin olarak belirlenmişti. Her yıl İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarını farklı ülkelerden 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranı ziyaret etmekte.

Aynur Sena Çabuk
 

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