İran'da elektrik kesintileri protesto edildi

İran'da artan enerji boşluğu nedeniyle hükümetin aldığı enerji tasarrufu kararı ve ülke genelinde elektriklerin düzensiz şekilde kesilmesi birçok şehirde protesto edildi. Başkent Tahran'da bir grup İranlı düzensiz elektrik kesintilerini protesto etmek için Elektrik İdaresi Kurumu önünde toplandı. Elektrik kesintilerini protesto eden grup, İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan'ı istifaya çağırdı.

Arap nüfusunun yoğun yaşadığı Ahvaz kentinde ise, elektrik kesintileri nedeniyle sulama sorunu yaşan çiftçiler Elektrik İdaresi Kurumunu bastı.

İran'da hükümet oluşan enerji boşluğu nedeniyle ülke genelinde elektrik tasarrufuna gitme kararı almıştı. İran Elektrik İdaresi, ülke genelinde günlük elektrik üretiminin 54 bin megawatt olduğunu, buna karşın yaz sıcakları nedeniyle tüketimin 65 bin megawattı bulduğunu açıkladı.

Ülke genelinde yasak olmasına rağmen devam eden dijital para üretiminin de elektrik sorununa neden olduğu belirtilirken, hükümet bu nedenle 22 Eylül tarihine kadar dijital para üretimine yasak getirmişti.

Aynur Sena Çabuk

