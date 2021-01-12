İran'da enerji tasarrufu için elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı

İran Elektrik Santralleri Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi, sabah saatlerinde Tahran, İsfahan, Merkezi ve Simnan şehirlerinde yaşanan iki saatlik elektrik kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Meşhedi, evlerde artan gaz kullanımı ve elektrik santrallerinde yaşanan yakıt sorunu nedeniyle günde 2 saatlik elektrik kesintilerine gidileceğini belirterek İranlılardan evlerinde enerji tasarrufuna gitmelerini istedi.

Elektrik kesintilerinin geçici bir durum olduğunu belirten Meşhedi, "Evlerde artan yoğun gaz kullanımı ve elektrik santrallerinde yaşanan yakıt sorunu nedeniyle 2 saatlik kesintiler yaşanacak. Yakıt sorunu çözüldüğünde elektrik kesintileri de tekrarlanmayacak" dedi. Meşhedi, "Eğer halkımız evlerinde gaz kullanımını yüzde 10 oranında azaltır ve tasarrufa giderse elektrik kesintileri sorunu da çözülmüş olacak" diye konuştu.

"2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİLERİ, ŞEHİR İÇERİSİNDE MAZOT VEYA GAZOLİN KULLANILMASINDAN DAHA İYİDİR"

İran Çevre Koruma Kurumu Müdürü İsa Kalenteri ise başkent Tahran dahil bazı şehirlerde artan hava kirliliği nedeniyle elektrik kesintilerinin en iyi çözüm olduğunu söyledi. Kalenteri, hava kirliliğine neden olan asıl faktörün kalitesiz kullanılan mazot ve gazoil olduğunu belirterek, "Özellikle dizel yakıtlı araçlarda gazolin, fabrikalar ve elektrik santrallerinde mazotun kullanılması hava kirliliğine neden oluyor. Benim açımdan 2 saatlik elektrik kesintileri, şehir içerisinde mazot veya gazolin kullanılmasından daha iyidir" dedi.

Evlerde gaz kullanımının yüzde 15 oranında arttığına işaret eden Kalenteri, "Bunun nedeni korona virüs olabilir. Çünkü korona virüs kısıtlamaları nedeniyle insanların çoğu artık evlerinde vakit geçiriyor. Bu ise gaz kullanımını arttırdı" ifadelerini kullandı. Elektrik santrallerinde yaşanan yakıt sorunu nedeniyle birçok fabrika ve elektrik santralinde mazot kullanıldığına değinen Kalenteri, "Ülkede artan gaz kullanımı ve elektrik santrallerinde yaşanan yakıt sorunu nedeniyle bazı fabrikalarda mazot kullanılıyor. Bu ise hava kirliliğine neden oluyor" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin son verilerine göre hava kirliliği 176 mikrogram/metreküp olarak açıklandı. Başkent Tahran'daki hava kirliliği tüm yaş grupları için tehlikeli ve sağlıksız olarak açıklanırken, yetkililer hava kirliliğinin her geçen gün arttığı uyarısında bulundu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)