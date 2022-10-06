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İran'da gösterilerde gözaltına alınanların yaş ortalaması 15

İran'da gösterilerde gözaltına alınanların yaş ortalaması 15
İran'da gösterilerde gözaltına alınanların yaş ortalaması 15

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, İran’da Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan rejim karşıtı protestolarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 15 olduğunu söyledi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösteriler 20. gününde de devam ediyor. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi ülkede devam eden protestolarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 15 olduğunu söyledi.

Aynur Sena Çabuk

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