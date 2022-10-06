İran'da gösterilerde gözaltına alınanların yaş ortalaması 15

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösteriler 20. gününde de devam ediyor. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi ülkede devam eden protestolarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 15 olduğunu söyledi.

Aynur Sena Çabuk

İLGİLİ HABER İran’daki protestolarda bir kadın daha hayatını kaybetti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.