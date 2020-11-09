İran'da günlük korona virüs vak'a sayısında yeni rekor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 10 bin 463 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 458 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 692 bin 949'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 38 bin 749'a ulaştığını belirtti. İran'da son 24 saatte tespit edilen 10 bin 463 vak'a ile günlük vak'a sayısında rekor kırıldı.

Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin de salgında kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

Aynur Sena Çabuk

