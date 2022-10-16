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İran'da hapishane yangınında bilanço netleşiyor: 4 ölü, 61 yaralı

İran'da hapishane yangınında bilanço netleşiyor: 4 ölü, 61 yaralı
İran'da hapishane yangınında bilanço netleşiyor: 4 ölü, 61 yaralı

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde çıkan yangında 4 mahkumun hayatını kaybettiği, 61 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde dün bazı mahkumlar arasında tartışma yaşanmış ve ardından yangın çıkmıştı. İran medyasında yer alan haberlere göre, çıkan yangında 4 mahkum dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı. Hapishanenin 7. ve 8. koğuşlarında yatan ve adli suçlardan hüküm giymiş mahkumların kendi aralarında kavga başlattıkları ve ardından gardiyanların da olaya müdahil olduğu belirtildi. O esnada elbise atölyesini ateşe veren bazı mahkumların çıkan olayları fırsat bilerek hapishaneden kaçmaya çalıştıkları ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı kaydedildi.

Aynur Sena Çabuk
 

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