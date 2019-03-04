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İran'da helikopter düştü

İran'da helikopter düştü
İran'da helikopter düştü

İran’da bir ambulans halikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

İran'da hamile bir kadını almak üzere havalanan helikopter Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştü. İran Acil İlk Yardım Hizmetleri Başkanı Pirhossein Koulivand, olayda 3 kişilik mürettebat ile 2 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

2016 yılında da bir petrol şirketine ait helikopter Hazar Denizi'ne düşmüş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. 2015 yılında ise petrol sahasında meydana gelen kazada yaralı bir işçiyi hastaneye taşıyan ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.  

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