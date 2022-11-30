İran'da İsrail istihbaratına çalışan 4 kişiye idam cezası

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Haziran ayında İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı gözaltına alınan 7 İranlı hakkında nihai karar verildi. İsrail istihbarat servisine çalışmaktan suçlanan 7 İranlı'dan 4'ü idam cezası alırken, 3'ü ise 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. İdam cezası alan 4 İranlı'nın "İsrail istihbaratıyla işbirliği yapma" ve "adam kaçırma" suçları işledikleri, kamu ve özel mülke zarar verdikleri ve ayrıca ülkede karışıklık çıkartarak ulusal güvenliği tehdit ettikleri ifade edildi. Diğer üçünün ise “yasa dışı silah bulundurmak”, "ülke güvenliğine karşı suç işlemek" ve “adam kaçırmaya yardım etmek" suçlarından hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Aynur Sena Çabuk

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