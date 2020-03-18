İran'da korona nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne ilişkin son verileri paylaştı. Cihanpur, ülkede korona virüsü vaka sayısının 17 bin 361'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 135'e yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, son 24 saatte bin 192 kişinin korona testlerinin pozitif çıktığını belirterek, ”Bunlardan 147'si hayatını kaybetti ve böylelikle ölenlerin sayısı bin 135'e ulaştı” dedi.

Cihanpur, son 24 saatte ülkedeki en fazla korona vakasının 213 yeni vaka ile başkent Tahran'da tespit edildiğini ifade ederek, ”Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 5 bin 710 kişiye ulaştı” açıklamasında bulundu.

Aynur Sena Çabuk

