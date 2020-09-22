İran'da korona salgında rekor vaka sayısı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 3 bin 712 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 178 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 429 bin 193'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 24 bin 656'e ulaştığını açıkladı.

Sözcü Lari , Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Gilan, Buşehr, Zencan,İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran'da günlük tespit edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'a sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 712 vak'anın tespit edilmesiyle salgın başlangıcından bu yana en yüksek sayı kayda geçti.

Aynur Sena Çabuk

