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İran'da Korona salgını nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

İran'da Korona salgını nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni
İran'da Korona salgını nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

İran’da Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında siyasi suçlular dahil 85 bin mahkum geçici olarak ev iznine çıkarıldı.

Korona virüsü salgınında 988 kişinin hayatını kaybettiği İran'da salgınla mücadele kapsamında tedbirler genişletiliyor. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili bugün yaptığı açıklamada, bugüne kadar siyasi suçlular dahil olmak üzere 85 bin mahkumun geçici olarak ev iznine çıkarıldığını söyledi. İsmaili, mahkumların hapishanelere ne zaman dönecekleri konusunda ise herhangi bir tarih açıklamadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi İran Özel Raportörü Cavid Rahman, 9 Mart'ta 70 bin mahkuma ev izninin verilmesinin ardından İran hükümetinden salgının yayılmasını önlemek amacıyla kalabalık hapishanelerdeki tüm siyasi mahkumların geçici olarak serbest bırakılmasını talep ettiğini söylemişti.

İran geçtiğimiz hafta, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yeni Korona virüsle mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etmişti.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki toplam vaka sayısının 16 bin 169'a yükseldiğini açıklamıştı.

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