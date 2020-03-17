İran'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 988'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkede toplam onaylanmış vaka sayısının 16 bin 169'a ulaştığını açıkladı. Cihanpur son 24 saat içerisinde bin 178 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Bunlardan 135'i hayatını kaybetti ve böylece ölenlerin sayısı toplam 988'e ulaştı” dedi. Cihanpur son 24 saatte ülkedeki en fazla Covid-19 vakalarının başkent Tahran ve Elburz Şehrinde tespit edildiğini belirterek, “Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 5 bin 389 kişiye ulaştı” açıklamasında bulundu.

Aynur Sena Çabuk

