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İran'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 988'e yükseldi

İran'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 988'e yükseldi
İran'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 988'e yükseldi

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 988’e yükselirken, vaka sayısı 16 bin 169 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkede toplam onaylanmış vaka sayısının 16 bin 169'a ulaştığını açıkladı. Cihanpur son 24 saat içerisinde bin 178 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Bunlardan 135'i hayatını kaybetti ve böylece ölenlerin sayısı toplam 988'e ulaştı” dedi. Cihanpur son 24 saatte ülkedeki en fazla Covid-19 vakalarının başkent Tahran ve Elburz Şehrinde tespit edildiğini belirterek, “Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 5 bin 389 kişiye ulaştı” açıklamasında bulundu.

Aynur Sena Çabuk
 

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