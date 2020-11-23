İran'da korona virüs kısıtlamaları sonrası 5 bin sürücüye ceza

İran'da Cumartesi günü başlayan korona virüs kısıtlamaları üçüncü gününde uygulanmaya devam ediyor. Yasak kapsamında 25 eyalet merkezinde zorunlu olmayan iş yerleri kapatılırken, kırmızı ve turuncu eyaletlere seyahat yasağı getirildi. Başkent Tahran'da ise akşam 21.00'den sabah 04.00'e kadar şehir için trafiğe yasak getirilirken, Tahran Emniyet Müdürlüğü başkentte trafiğin yüzde 80 oranında azaldığını açıkladı. İran Emniyet Müdürü Seyyid Kemal Hadinefer, ülke genelindeki kısıtlamalara ilişkin açıklamasında kırmızı ve turuncu eyaletlerde uygulanan şehirler arası seyahat yasağı sonrası 5 bin sürücüye cezai işlem uygulandığını belirterek, "Emniyet güçleri ülkenin bin 181 noktasında konuşlandırıldı. Kırmızı eyaletler arasındaki seyahatlerde gözle görülür bir düşüş yaşandı. Son 24 saat içerisinde 156 bin araca geri dön uyarısı verdik" dedi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ise katıldığı bir televizyon programında, halkın kısıtlamalara uymaması halinde ölüm oranlarında artış yaşanacağı uyarısında bulunarak, "Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi 100 ila 200 kişiye virüsü bulaştırıyor" ifadesini kullandı.

Herirçi, korona virüs teşhisi alanların kendilerini karantinaya almak zorunda olduklarını belirterek, "Maalesef korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen halkın yüzde 20 ila 25'i halkın arasına karışıyor ve kendilerini karantinaya almıyorlar. Bu durum işimizi çok zorlaştırıyor" dedi.

Aynur Sena Çabuk

