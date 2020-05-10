İran'da korona virüs nedeniyle 51 kişi daha öldü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte bin 383 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 51 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 107 bin 603'e, ölenlerin sayısının ise 6 bin 640'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 86 bin 143 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 675 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Aynur Sena Çabuk

