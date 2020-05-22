İran'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 300'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 311 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 51 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 131 bin 652'ye, ölenlerin sayısının ise 7 bin 300'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 102 bin 276 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 659 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Aynur Sena Çabuk

