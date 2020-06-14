İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'da korona virüs ölümleri 3 haneli sayıya yükseldi

İran'da korona virüs ölümleri 3 haneli sayıya yükseldi
İran'da korona virüs ölümleri 3 haneli sayıya yükseldi

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 107 yeni ölümün kayıtlara geçmesiyle, ülkede salgında ölenlerin sayısı yeniden 3 haneli sayıya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

Son 24 saatte 2 bin 472 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 107 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 187 bin 427'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 837'ye ulaştığını açıklayan Lari, toplam 148 bin 674 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktardı.

İran'da Covid-19 salgınında 14 Nisan'da hayatını kaybedenlerin sayısı çift haneli sayıya düşmüştü. Ülkede dün Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 71 olarak açıklanırken, bugün ölü sayısı yeniden 3 haneli sayıya yükseldi.

Aynur Sena Çabuk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.