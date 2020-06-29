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İran'da korona virüs ölümlerinde artış yaşanıyor

İran'da korona virüs ölümlerinde artış yaşanıyor
İran'da korona virüs ölümlerinde artış yaşanıyor

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 162 kişinin hayatını kaybetmesiyle aylar sonra en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 536 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 162 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 225 bin 205'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 670'e ulaştığını açıkladı.

İran'da normalleşmeyle birlikte Covid-19 kaynaklı ölümlerde düzenli olarak artış yaşanıyor. Son 24 saatte yaşanan ölümlerin sayısı aylar sonra en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.
Dün İran'da son 24 saatte 144 can kaybı yaşanırken vaka sayısı da 222 bin 669 olarak kayıtlara geçmişti.

Aynur Sena Çabuk
 

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