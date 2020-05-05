İran'da korona virüs vaka sayısı 100 bine yaklaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 99 bin 970'e, ölenlerin sayısının ise 6 bin 340'a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 323 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 63 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Ülkedeki 80 bin 475 hastanın iyileşip taburcu olduğunu sözlerine ekleyen Cihanpur, şu ana kadar 519 bin 543 kişiye korona virüs testi yapıldığını dile getirerek, ”Şu anda hastanelerde 2 bin 685 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

Aynur Sena Çabuk

