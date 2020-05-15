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İran'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bine yaklaştı

İran'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bine yaklaştı
İran'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bine yaklaştı

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısı 6 bin 902'ye, vaka sayısı ise 116 bin 635’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 102 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 48 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede toplam tespit edilen vaka sayısının 116 bin 635'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 6 bin 902'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 91 bin 836 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 727 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Aynur Sena Çabuk
 

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