İran'da korona virüsten ölen sayısı 12'ye yükseldi

İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, mecliste yapılan kapalı oturuma işaret ederek, "Şimdiye kadar hastanelerde yattığı söylenen hastaların çoğunun influenzaya yakalandıkları anlaşılmıştır. Ülke genelinde korona virüsüne yakalanlanarın sayısı 47 iken, maalesef bunlardan 12'si hayatını kaybetmiştir” dedi.

Sağlık Bakanlığının verdiği rapora göre kum şehrinden Tahran'a gelen 2 kişi de korona virüsü tespit edildiği ve Kum şehrinde her aileye içerisinde maske ve dezenfektan bulunan kitler verildiği bildirildi. Abbasi, İran'da korona virüsünün yayılmasında Pakistan, Afganistan ve Çin gibi bazı ülkelerden İran'a kaçak giriş yapan şahısların etken olduğunu söyledi.

Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, Sağlık Bakanlığının raporlarına göre ülkede tıbbi olarak hiçbir eksiğin bulunmadığını ve vatandaşların bu konuda endişeye sevk edilmemelerini söyleyerek, "Vatandaşlarımıza korona virüsüne karşı maske ve dezenfektan kullanmaları ve diğer kişiler ile fiziksel temastan kaçınılması tavsiye edilmektedir" dedi.

Aynur Sena Çabuk

