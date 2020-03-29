İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 38 bin 309'a, ölenlerin sayısının ise 2 bin 640'a yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saat içerisinde 2 bin 901 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 123'ünün hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 12 bin 391 kişiye ulaştığını ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur 3 bin 467 kişinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Aynur Sena Çabuk

