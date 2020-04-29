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İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı
İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 5 bin 957’ye yükselirken, vaka sayısı 93 bin 657 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 93 bin 657'ye, ölenlerin sayısının ise 5 bin 957'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 73 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 80 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cihanpur, iyileşip taburcu olanların sayısının 73 bin 791'e ulaştığını ifade etti. Cihanpur, şu ana kadar 453 bin 386 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 2 bin 965 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

Aynur Sena Çabuk

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