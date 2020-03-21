İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 556 oldu

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 556 oldu
İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 556 oldu

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556’ya yükselirken, vaka sayısı 20 bin 610 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarında toplam onaylanmış vaka sayısının 20 bin 610 olduğu ve ölenlerin sayısının ise bin 556'ya yükseldiğini açıkladı. Cihanpur son 24 saat içerisinde 966 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde 966 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 123'ü hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı bin 556'ya ulaştı” dedi.

Cihanpur, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 7 bin 635 kişiye ulaştı” açıklamasında bulundu.

Aynur Sena Çabuk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.