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İran'da korona virüsten son 24 saatte 72 kişi öldü

İran'da korona virüsten son 24 saatte 72 kişi öldü
İran'da korona virüsten son 24 saatte 72 kişi öldü

İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 8 bin 291'e, vaka sayısı ise 171 bin 789'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

Son 24 saatte 2 bin 364 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 72 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 171 bin 789'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 291'e ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 134 bin 349 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 596 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Aynur Sena Çabuk
 

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