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İran'da korona virüsü ile mücadelede yeni tedbirler

İran'da korona virüsü ile mücadelede yeni tedbirler
İran'da korona virüsü ile mücadelede yeni tedbirler

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, korona virüsü ile mücadele kapsamında tüm alışveriş merkezleri, sokak ve caddelerin emniyet güçlerince boşaltılacağını açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, korona virüsü ile mücadele ve tedbir alınması için kurulan İmam Rıza Karargahında düzenlenen ilk toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Bakıri, alınan önlemler kapsamında tüm cadde ve alışveriş merkezlerinin emniyet güçleri tarafından İçişleri Bakanlığı ve valiliklerle koordineli bir şekilde boşaltılacağını duyurdu. Bakıri yaptığı açıklamada, "Söz konusu uygulama için gerekli planlamalar 24 saat içerisinde tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde korona virüsü şüphelilerinin de tespit edileceğini belirten Bakıri, gerekli sağlık taramalarının uygulanmasında İran Silahlı Kuvvetlerinin Sağlık Bakanlığı'na yardım edeceğini aktardı.

Virüsle mücadele için bin sağlık merkezi kurulacak

Bakıri, "Korona virüsünü taşıyanların ve virüs şüphelilerinin tespit edilmesi gerekiyor. Ülke genelinde bin sağlık merkezi oluşturulacak. Ayrıca tüm İranlıları elektronik imkanları da kullanarak 10 gün içerisinde sağlık taramasından geçireceğiz" dedi.

Aynur Sena Çabuk
 

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