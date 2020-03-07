İran'da korona virüsünden ölen milletvekili Rehber için cenaze töreni düzenlenecek

İran medyası, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden İran İslami Koalisyon Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran milletvekili Fatıma Rehber için cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu. Rehber'in cenaze merasiminin 8 Mart Pazar günü saat 10.00'da Tahran'daki Beheşti Zehra Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüsü vakalarının sayısının şu ana kadar 5 bin 823 olduğunu ve ölenlerin sayısının ise 145'e yükseldiğini açıklamıştı.

Aynur Sena Çabuk

