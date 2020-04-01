İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 36’ya yükselirken, vaka sayısı 47 bin 593 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 47 bin 593'e, ölenlerin sayısının ise 3 bin 36'ya yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 2 bin 987 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 138 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 15 bin 473 kişiye ulaştığını ifade etti.

Aynur Sena Çabuk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.