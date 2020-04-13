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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 585'e yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 585'e yükseldi
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 585'e yükseldi

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 585’e yükselirken, vaka sayısı 73 bin 303 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 73 bin 303'e, ölenlerin sayısının ise 4 bin 585'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 617 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 111 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 45 bin 893 kişiye ulaştığını ifade etti. 

Cihanpur, şu ana kadar 275 bin 427 korona virüs testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 3 bin 877 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

Aynur Sena Çabuk

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