İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 724'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 209 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 13 bin 938'e, ölenlerin sayısının ise 724'e yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 209 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, bunlardan 113'ünün hayatını kaybettiğini belirtti. Cihanpur, son 24 saatte ülkedeki en fazla Kovid-19 vakasının 251 yeni vaka ile İran'ın başkenti Tahran'da tespit edildiğini ifade ederek, ”Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 4 bin 590 kişiye ulaştı” dedi.

Aynur Sena Çabuk

