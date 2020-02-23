İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, toplam vaka sayısının 43 olduğu açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, şu ana kadar kesinleşmiş 43 vaka olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini belirtti. Cihanpur, "Dün öğleden sonradan bugün öğlene kadar 15 kişide yeni korona virüsü tespit edildi ve maalesef bunlardan 3'ü hayatını kaybetti. Bu 15 kişinin 7'si Kum şehrinde, 4'ü Tahran'da, 2'si Gilan'da, 1'i merkez eyalette ve 1'i de Tonekabun'da olmak üzere kesinleşmiş vakalara eklenmiştir" şeklinde konuştu.

Aynur Sena Çabuk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.