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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükseldi
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükseldi

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812’ye yükselirken, vaka sayısı 23 bin 49 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 23 bin 49'a, ölenlerin sayısının ise bin 812'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 411 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 127'sinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 8 bin 376 kişiye ulaştığını ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne yakalananların yaş ortalamasının 59, ölenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu açıkladı.

Aynur Sena Çabuk

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