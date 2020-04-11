İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 357'ye yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 70 bin 29'a, ölenlerin sayısının ise 4 bin 357'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 837 kişinin Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 125 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkede Korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 41 bin 947 kişiye ulaştığını ifade etti.

Cihanpur, şu ana kadar 251 bin 703 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 3 bin 987 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

Aynur Sena Çabuk

