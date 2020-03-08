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İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 194'e çıktı

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 194'e çıktı
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 194'e çıktı

İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarında onaylanmış vaka sayısının 6 bin 566 olduğunu açıkladı.

 İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 194'e yükselirken, vaka sayısı 6 bin 566 olarak açıklandı.

Cihanpur son 24 saat içerisinde bin 234 kişinin testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde 743 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 49'u hayatını kaybetti ve böylelikle ölenlerin sayısı toplam 194'e ulaştı" dedi.
Cihanpur ülkedeki en fazla Covid-19 vakalarının İran'ın başkenti Tahran'da tespit edildiğini söyleyerek, "Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 2 bin 134 kişiye ulaştı" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, İran İslam Cumhuriyeti'ne ait İran Havayolları Avrupa güzergahlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

Aynur Sena Çabuk
 

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